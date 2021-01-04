ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
04.01.2021 08:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896483
BIST
12:421.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
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|Açılış
|: 1.482
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|Önceki Kapanış
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1.498
En Düşük
1.479
12:427,3545
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|Önceki Kapanış
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7,4426
En Düşük
7,3404
12:429,0421
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
9,0005
12:42456,45
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|Açılış
|: 456,45
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|Önceki Kapanış
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459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:42
|SEKFK
|7,04
|21.962.713
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|18.524.035
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.818.235
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.446.192
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.552.341
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|VKING
|8,42
|7.436.226
|% -6,44
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|KARTN
|89,90
|39.770.359
|% -5,91
|
|GUBRF
|82,15
|868.943.948
|% -4,53
|
|KOZAL
|105,40
|754.619.899
|% 9,00
|
|GARAN
|10,48
|655.340.002
|% 1,06
|
|SISE
|7,44
|645.837.256
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,22
|516.504.220
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,22
|516.504.220
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,56
|354.783.795
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,15
|510.240.430
|% 2,27
|
|TSKB
|1,83
|284.773.266
|% 2,81
|
|KARSN
|3,49
|416.368.980
|% 7,38
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3479
|7,3545
|% -1,01
|
|Euro
|9,0329
|9,0421
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0170
|10,0672
|% -1,09
|
|Frank
|8,3227
|8,3728
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9524
|1,9622
|% -1,12
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,38
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.038
|3.084
|35,00
|
|Tam
|3.019
|3.096
|29,35
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|14,19
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,89
|52,89
|1,09
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