ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
15.01.2021 12:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902561
BIST
13:591.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,24
|Açılış
|: 1.537
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|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.548
En Düşük
1.532
13:597,4130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
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|Açılış
|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,4248
En Düşük
7,3521
13:598,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,9450
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|Önceki Kapanış
|: 8,9500
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9,0047
En Düşük
8,9346
13:59441,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,46
|Açılış
|: 441,00
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|Önceki Kapanış
|: 437,53
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442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler13:59
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.038.826
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|13.907.693
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|35.906.790
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|381.999
|% -8,38
|
|TACTR
|13,15
|536.999
|% -6,67
|
|BUCIM
|11,63
|32.612.147
|% -4,44
|
|SISE
|7,98
|1.947.118.586
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,50
|1.145.812.886
|% 0,81
|
|KOZAL
|116,10
|1.079.748.205
|% 5,07
|
|DOHOL
|3,56
|993.962.206
|% -1,93
|
|KRDMD
|6,62
|808.597.008
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,50
|1.145.812.886
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,56
|993.962.206
|% -1,93
|
|SISE
|7,98
|1.947.118.586
|% 3,23
|
|SKBNK
|1,61
|316.542.142
|% -1,83
|
|TSKB
|1,87
|350.920.741
|% 0,00
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4087
|7,4130
|% 0,71
|
|Euro
|8,9862
|8,9911
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0671
|10,1175
|% 0,16
|
|Frank
|8,2994
|8,3494
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9655
|1,9754
|% 0,45
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.851
|1.851
|3,91
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.909
|2.983
|14,52
|
|Yarım
|1.406
|1.443
|7,02
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
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|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-1,04
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