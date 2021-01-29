ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
29.01.2021 15:38
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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BIST En Aktif Hisseler15:28
|PKENT
|1.524,60
|21.854.023
|% 10,00
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|ISKPL
|19,48
|563.810
|% 9,99
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|GLBMD
|9,04
|27.369.524
|% 9,98
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|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.326.739
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|6.726.424
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
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|PARSN
|28,64
|173.719.315
|% -8,26
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|BURVA
|45,00
|3.526.823
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
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|GUBRF
|72,05
|1.927.026.626
|% 4,27
|
|GARAN
|9,34
|1.426.157.944
|% -0,53
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|KOZAL
|116,40
|1.008.101.249
|% -0,85
|
|DOHOL
|3,86
|985.054.027
|% 3,76
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|KARSN
|5,10
|965.824.063
|% 2,20
|
|EKGYO
|2,33
|877.155.074
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,86
|985.054.027
|% 3,76
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|KARSN
|5,10
|965.824.063
|% 2,20
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|ODAS
|3,79
|598.991.012
|% -1,30
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|GARAN
|9,34
|1.426.157.944
|% -0,53
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|15:28
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,2921
|7,2966
|% -0,51
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|Euro
|8,8568
|8,8619
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,9670
|10,0169
|% -0,75
|
|Frank
|8,1673
|8,2165
|% -0,69
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|Riyal
|1,9358
|1,9455
|% -0,70
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|15:28
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,05
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|Altın Gr.
|436
|436
|1,84
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|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
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|Tam
|2.870
|2.943
|-39,08
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|Yarım
|1.387
|1.423
|-18,90
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|Çeyrek
|696
|712
|-9,45
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|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,73
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|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
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|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
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