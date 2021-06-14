ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
14.06.2021 08:59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942065
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.464
En Düşük
1.455
18:058,3854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3900
|
8,3938
En Düşük
8,3718
18:0510,1503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1706
En Düşük
10,1363
18:05501,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,90
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
501,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|20,76
|1.039.844
|% 9,96
|
|OYYAT
|22,54
|154.030.334
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
|
|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
|
|DIRIT
|5,10
|381.029
|% -7,27
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|ASELS
|15,61
|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3731
|8,3857
|% -0,10
|
|Euro
|10,1286
|10,1515
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,7941
|11,8533
|% -0,11
|
|Frank
|9,2915
|9,3475
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2290
|2,2402
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-13,85
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|0,37
|