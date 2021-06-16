ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
16.06.2021 06:57
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942549
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5790
En Düşük
8,5256
18:0510,3676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0147
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4101
En Düşük
10,3419
18:05510,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 511,14
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
509,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|6,21
|137.264.082
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 0,00
|
|TAVHL
|27,22
|299.274.056
|% 0,00
|
|YESIL
|2,57
|4.507.379
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,15
|94.934.276
|% 0,00
|
|BMSCH
|6,21
|137.264.082
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 0,00
|
|TAVHL
|27,22
|299.274.056
|% 0,00
|
|YESIL
|2,57
|4.507.379
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,15
|94.934.276
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,00
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 0,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,00
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,00
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 0,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5394
|8,5442
|% -0,15
|
|Euro
|10,3581
|10,3674
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,0010
|12,0612
|% -0,13
|
|Frank
|9,4615
|9,5185
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2699
|2,2812
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|0,45
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem