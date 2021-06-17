ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
17.06.2021 08:57
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942752
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
0
En Düşük
0
18:058,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6540
En Düşük
8,6029
18:0510,3683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0264
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,3908
En Düşük
10,3322
18:05502,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 502,42
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
501,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,55
|152.690
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,58
|36.104.696
|% 0,00
|
|NUGYO
|11,64
|4.316.555
|% 0,00
|
|TRILC
|36,36
|52.233.400
|% 0,00
|
|UNLU
|5,92
|36.937.097
|% 0,00
|
|MMCAS
|6,55
|152.690
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,58
|36.104.696
|% 0,00
|
|NUGYO
|11,64
|4.316.555
|% 0,00
|
|TRILC
|36,36
|52.233.400
|% 0,00
|
|UNLU
|5,92
|36.937.097
|% 0,00
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% 0,00
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 0,00
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% 0,00
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6287
|8,6354
|% 0,23
|
|Euro
|10,3565
|10,3748
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,0188
|12,0791
|% 0,05
|
|Frank
|9,4367
|9,4936
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2911
|2,3026
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|2,05
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|26,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,00
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem