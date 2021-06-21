ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.06.2021 08:53
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943246
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0386
|Açılış
|: 8,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7814
En Düşük
8,7447
18:0510,4221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0543
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4270
En Düşük
10,3735
18:05499,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,71
|Açılış
|: 499,39
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
500,98
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.334
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.327.590
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.341.709
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.612.139
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|2.608.916
|% -9,98
|
|UZERB
|45,28
|810.617
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.725
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.265.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% -4,92
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% -0,92
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7640
|8,7759
|% 0,44
|
|Euro
|10,4035
|10,4221
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,0772
|12,1378
|% 0,40
|
|Frank
|9,4765
|9,5336
|% 0,49
|
|Riyal
|2,3343
|2,3460
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|4,68
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,65
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|73,69
|73,69
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında