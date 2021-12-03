ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.12.2021 15:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980896
BIST
15:401.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 30,07
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:4013,7123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0490
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:4015,5299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:40782,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,70
|Açılış
|: 782,80
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:39
|MAKTK
|3,74
|46.876.616
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|34.590.507
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.760.650
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|183.977.484
|% -9,92
|
|THYAO
|18,82
|2.819.304.886
|% 3,12
|
|GARAN
|11,73
|1.238.253.785
|% 0,69
|
|KRDMD
|9,39
|1.161.411.661
|% 0,43
|
|KOZAL
|134,60
|981.312.339
|% 4,42
|
|SISE
|13,33
|960.565.646
|% 0,08
|
|TSKB
|1,60
|495.377.673
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|248.232.604
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,46
|610.086.114
|% 1,76
|
|THYAO
|18,82
|2.819.304.886
|% 3,12
|
|ODAS
|1,59
|227.998.532
|% 3,25
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7221
|13,7300
|% 0,49
|
|Euro
|15,5113
|15,5337
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,1734
|18,2645
|% 0,08
|
|Frank
|14,8781
|14,9678
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6494
|3,6677
|% 0,27
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|6,65
|
|Altın Gr.
|783
|783
|3,70
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.148
|5.283
|99,91
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|48,33
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|24,17
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|1,98
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54PCILT
Yüzde 9.92 oranında artışla 12.63 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 448 adet işlem
-
15:53HUBVC
Yüzde 5.58 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 222, 857 adet işlem
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 77 artarak (% 1.61 ) 1, 690
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISATR, PKENT, KTSKR, YKSLN, POLTK, TAVHL, PCILT, PAGYO, KUYAS, QNBFL
-
15:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RALYH, SODSN, PRKAB, ISKPL, DOBUR, NUGYO