ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.12.2021 09:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982238
BIST
10:462.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,13
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.031
En Düşük
2.010
10:4613,7609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0736
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7649
En Düşük
13,6067
10:4615,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0583
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6109
En Düşük
15,4514
10:46787,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,17
|Açılış
|: 789,25
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
790,62
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:45
|NIBAS
|11,44
|40.635.593
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|2.816.020
|% -9,88
|
|MMCAS
|4,85
|253.733
|% -9,85
|
|KRDMD
|10,37
|844.206.129
|% 4,96
|
|GARAN
|12,03
|530.095.144
|% 0,42
|
|THYAO
|20,58
|491.550.770
|% 0,98
|
|ASELS
|24,46
|484.664.854
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,68
|412.752.287
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,68
|412.752.287
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,56
|257.943.995
|% 0,79
|
|KRDMD
|10,37
|844.206.129
|% 4,96
|
|PEKGY
|1,07
|56.086.485
|% -6,14
|
|GARAN
|12,03
|530.095.144
|% 0,42
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7447
|13,7501
|% 0,46
|
|Euro
|15,5744
|15,5945
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,0927
|18,1835
|% 0,39
|
|Frank
|14,8566
|14,9461
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6522
|3,6705
|% 0,54
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-0,19
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,01
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|0,31
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
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10:57MAALT
Yüzde 6.20 oranında artışla 274.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 757 adet işlem
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10:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TUPRS, KCHOL
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10:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TKFEN, EREGL
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10:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 89 artarak (% 1.23 ) 1, 800
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10:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, KLNMA, DOBUR, HEDEF, BAGFS, EUHOL, NIBAS, RALYH, RNPOL