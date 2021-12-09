ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.12.2021 09:54
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982253
BIST
10:122.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,80
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.018
En Düşük
2.010
10:1213,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0542
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7442
En Düşük
13,6067
10:1215,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0437
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6013
En Düşük
15,4514
10:12788,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,35
|Açılış
|: 788,06
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
789,00
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:10
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|RNPOL
|14,47
|551.958
|% 9,95
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|SELVA
|9,47
|753.755
|% -9,98
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|1.698.836
|% -9,88
|
|KRDMD
|10,17
|248.415.929
|% 2,94
|
|GARAN
|12,02
|229.743.819
|% 0,33
|
|ASELS
|24,16
|145.747.384
|% 1,09
|
|SISE
|14,94
|132.283.468
|% 0,34
|
|THYAO
|20,62
|129.176.357
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,55
|126.212.624
|% 0,39
|
|KRDMD
|10,17
|248.415.929
|% 2,94
|
|GARAN
|12,02
|229.743.819
|% 0,33
|
|ODAS
|1,65
|28.439.573
|% 0,61
|
|TSKB
|1,66
|27.656.605
|% 1,22
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7304
|13,7347
|% 0,35
|
|Euro
|15,5679
|15,5864
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,0559
|18,1464
|% 0,19
|
|Frank
|14,8372
|14,9266
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6454
|3,6636
|% 0,35
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-0,39
|
|Altın Gr.
|786
|787
|1,69
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,27
|76,27
|0,45
|