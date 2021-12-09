ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.12.2021 09:59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982260
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
0
En Düşük
0
18:0513,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0416
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7399
En Düşük
13,6067
18:0515,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0422
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5920
En Düşük
15,4514
18:05787,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,40
|Açılış
|: 786,51
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
789,00
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|14,44
|758.814.174
|% 0,00
|
|KLNMA
|22,70
|2.200.826
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,98
|35.795.652
|% 0,00
|
|TRCAS
|4,33
|41.635.836
|% 0,00
|
|INTEM
|70,40
|53.548.950
|% 0,00
|
|SAHOL
|14,44
|758.814.174
|% 0,00
|
|KLNMA
|22,70
|2.200.826
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,98
|35.795.652
|% 0,00
|
|TRCAS
|4,33
|41.635.836
|% 0,00
|
|INTEM
|70,40
|53.548.950
|% 0,00
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 0,00
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 0,00
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 0,00
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 0,00
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 0,00
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 0,00
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7270
|13,7289
|% 0,30
|
|Euro
|15,5669
|15,5920
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,0638
|18,1544
|% 0,23
|
|Frank
|14,8345
|14,9239
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6453
|3,6636
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-0,19
|
|Altın Gr.
|786
|787
|1,67
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,46
|