ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.12.2021 10:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982274
BIST
10:412.029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 24,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.030
En Düşük
2.010
10:4113,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0692
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7649
En Düşük
13,6067
10:4115,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0643
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6141
En Düşük
15,4514
10:41789,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,58
|Açılış
|: 789,42
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
790,62
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:41
|NIBAS
|11,44
|34.140.127
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|2.729.857
|% -9,88
|
|MMCAS
|4,85
|253.733
|% -9,85
|
|KRDMD
|10,37
|822.162.053
|% 4,96
|
|GARAN
|12,03
|519.578.519
|% 0,42
|
|THYAO
|20,62
|484.612.140
|% 1,18
|
|ASELS
|24,38
|461.195.848
|% 2,01
|
|SISE
|14,93
|389.591.107
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,57
|255.079.730
|% 1,18
|
|YKBNK
|3,67
|332.992.524
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,37
|822.162.053
|% 4,96
|
|PEKGY
|1,06
|53.449.257
|% -7,02
|
|GARAN
|12,03
|519.578.519
|% 0,42
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7505
|13,7565
|% 0,51
|
|Euro
|15,5851
|15,6141
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,0956
|18,1864
|% 0,41
|
|Frank
|14,8601
|14,9496
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6530
|3,6713
|% 0,56
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-0,13
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,31
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,43
|