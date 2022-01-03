ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.01.2022 11:38
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987840
BIST
11:231.900
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 42,83
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.901
En Düşük
1.865
11:2313,6186
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,3641
|Açılış
|: 13,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
11:2315,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,3941
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
11:23800,40
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 20,73
|Açılış
|: 800,40
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler11:23
|CRFSA
|42,02
|2.680.792
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.262.894
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|66.582.360
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|INTEM
|96,65
|3.207.655
|% 7,99
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|BAGFS
|16,33
|25.596.936
|% -6,69
|
|RALYH
|12,50
|16.485.745
|% -5,66
|
|NIBAS
|14,41
|11.448.986
|% -3,42
|
|AKGRT
|10,24
|4.926.637
|% -3,40
|
|GARAN
|11,46
|635.621.971
|% 1,69
|
|EREGL
|28,88
|438.213.828
|% 2,56
|
|THYAO
|20,46
|410.642.702
|% 2,20
|
|YKBNK
|3,45
|381.237.304
|% 2,07
|
|SISE
|13,72
|345.070.679
|% 2,54
|
|YKBNK
|3,45
|381.237.304
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|119.806.053
|% 3,73
|
|GARAN
|11,46
|635.621.971
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,19
|119.499.193
|% 2,34
|
|TSKB
|1,47
|61.623.186
|% 2,08
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6012
|13,6186
|% 2,75
|
|Euro
|15,4260
|15,5004
|% 2,61
|
|Sterlin
|18,3997
|18,4919
|% 2,95
|
|Frank
|14,8831
|14,9727
|% 2,85
|
|Riyal
|3,6277
|3,6459
|% 3,06
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-7,81
|
|Altın Gr.
|800
|800
|20,73
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,24
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|0,97
|
Seans Raporu
11:23
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-
11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 6 artarak (% 2.45 ) 2, 075
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11:38XU100
Endeks 1, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 32 üstünde . İşlem hacmi 6, 896.00 milyon TL de
-
11:38ENJSA
Yüzde 5.36 oranında artışla 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 692, 005 adet işlem
-
11:37MAALT
Yüzde 5.34 oranında artışla 292.20 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 670 adet işlem
-
11:35PRKAB
Yüzde 6.84 oranında artışla 67.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 219, 988 adet işlem