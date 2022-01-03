ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.01.2022 11:39
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987844
BIST
16:351.911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 53,14
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:3513,1153
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,1392
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:3514,9100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1963
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:35767,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -12,07
|Açılış
|: 767,60
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:33
|CRFSA
|42,02
|3.209.740
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.064.812
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|338.196.822
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.503.376
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.519.926
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,72
|59.940.757
|% -4,46
|
|NIBAS
|14,30
|20.847.296
|% -4,16
|
|AKGRT
|10,26
|12.929.103
|% -3,21
|
|ULUSE
|58,15
|221.553
|% -3,08
|
|GARAN
|11,47
|1.554.182.936
|% 1,77
|
|THYAO
|21,34
|1.511.361.110
|% 6,59
|
|EREGL
|28,74
|1.046.169.527
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,44
|856.724.477
|% 1,78
|
|SISE
|13,63
|827.379.091
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,44
|856.724.477
|% 1,78
|
|ODAS
|1,40
|226.882.268
|% 4,48
|
|GARAN
|11,47
|1.554.182.936
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,20
|271.264.456
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,29
|551.544.956
|% 1,25
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1413
|13,1704
|% -0,63
|
|Euro
|14,9211
|14,9856
|% -0,80
|
|Sterlin
|17,7513
|17,8403
|% -0,67
|
|Frank
|14,3710
|14,4575
|% -0,69
|
|Riyal
|3,5030
|3,5205
|% -0,48
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-18,98
|
|Altın Gr.
|774
|774
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.250
|-84,00
|
|Tam
|5.133
|5.267
|-96,67
|
|Yarım
|2.481
|2.548
|-46,76
|
|Çeyrek
|1.244
|1.274
|-23,38
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|-0,13
|
|B. Petrol
|77,44
|77,44
|-0,34
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48XU100
Endeks 1, 909 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 78 üstünde . İşlem hacmi 17, 602.00 milyon TL de
-
16:48TOASO
Yüzde 9.18 oranında artışla 82.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 007, 187 adet işlem
-
16:45MAALT
Yüzde 6.34 oranında artışla 295.00 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 301 adet işlem
-
16:44KUYAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 705, 457 adet işlem
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 04 artarak (% 2.98 ) 1, 695