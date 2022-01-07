ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
07.01.2022 11:14
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989775
BIST
11:512.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,13
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:5113,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:5115,6634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0188
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:51796,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,75
|Açılış
|: 796,34
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:51
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|27.651.167
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|60.145.582
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,49
|2.220.722
|% -4,81
|
|IHEVA
|1,02
|8.277.707
|% -3,77
|
|GARAN
|11,70
|1.768.179.237
|% 1,92
|
|THYAO
|24,52
|1.026.452.252
|% -1,37
|
|EREGL
|30,48
|862.005.158
|% 0,93
|
|KRDMD
|11,01
|760.168.522
|% 3,97
|
|SISE
|14,96
|697.594.430
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,59
|562.330.324
|% 2,87
|
|GARAN
|11,70
|1.768.179.237
|% 1,92
|
|KRDMD
|11,01
|760.168.522
|% 3,97
|
|PETKM
|9,54
|644.835.181
|% 1,71
|
|TSKB
|1,54
|83.936.312
|% 1,99
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7990
|13,8493
|% 0,05
|
|Euro
|15,6205
|15,6634
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,6843
|18,7780
|% 0,37
|
|Frank
|14,9711
|15,0613
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6750
|3,6934
|% 0,27
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,28
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,77
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,26
|82,26
|0,27
|