ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
09.02.2022 15:39
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000635
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.023
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|Önceki Kapanış
|: 2.007
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2.046
En Düşük
2.017
18:0513,5476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0065
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6350
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13,5600
En Düşük
13,5168
18:0515,5001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0187
|Açılış
|: 15,5400
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|Önceki Kapanış
|: 15,5500
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15,5081
En Düşük
15,4567
18:05797,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,50
|Açılış
|: 797,44
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|Önceki Kapanış
|: 796,75
|
801,53
En Düşük
795,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|50,05
|38.425.344
|% 10,00
|
|POLTK
|477,40
|6.142.102
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.756,90
|1.396.752
|% 10,00
|
|PKENT
|540,40
|8.220.649
|% 9,99
|
|PAPIL
|19,07
|162.629.608
|% 9,98
|
|ARDYZ
|7,02
|11.296.289
|% -10,00
|
|ORCAY
|37,60
|1.655.754
|% -9,96
|
|KAPLM
|69,25
|20.027.087
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,50
|30.253.821
|% -7,56
|
|UFUK
|17,64
|348.067
|% -6,17
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 3,68
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 3,42
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 1,06
|
|EREGL
|29,60
|1.918.803.994
|% 4,08
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,98
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,98
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 3,42
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,34
|445.619.304
|% 1,30
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5404
|13,5420
|% 0,01
|
|Euro
|15,4666
|15,5224
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,2523
|18,3439
|% -0,38
|
|Frank
|14,5780
|14,6658
|% -0,17
|
|Riyal
|3,5949
|3,6130
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-0,84
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,69
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.281
|5.413
|-5,60
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-2,71
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|91,79
|91,79
|0,16
|