ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.02.2022 13:36
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003111
BIST
14:322.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,14
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.035
14:3213,6367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0111
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
14:3215,4822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0170
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
14:32831,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,32
|Açılış
|: 831,15
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler14:32
|DERHL
|5,72
|20.617.360
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|33.225.545
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|302.929.909
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|23.908.419
|% 9,95
|
|AVHOL
|6,17
|11.218.241
|% 7,49
|
|CEOEM
|15,31
|16.867.285
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.017.113
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|UZERB
|56,10
|2.113.309
|% -8,33
|
|THYAO
|29,42
|2.762.668.038
|% 0,07
|
|KRDMD
|11,73
|730.137.461
|% -0,09
|
|YKBNK
|4,05
|629.286.319
|% 0,50
|
|GARAN
|11,84
|561.400.041
|% 0,00
|
|FROTO
|269,50
|520.355.537
|% 1,74
|
|YKBNK
|4,05
|629.286.319
|% 0,50
|
|ODAS
|1,35
|135.698.187
|% -0,74
|
|THYAO
|29,42
|2.762.668.038
|% 0,07
|
|KRDMD
|11,73
|730.137.461
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,31
|126.943.682
|% -0,86
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6301
|13,6367
|% -0,08
|
|Euro
|15,4709
|15,4822
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,5104
|18,6032
|% 0,05
|
|Frank
|14,8104
|14,8997
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6223
|3,6404
|% -0,11
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-0,15
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|5.531
|5.614
|-9,00
|
|Tam
|5.502
|5.639
|-12,79
|
|Yarım
|2.659
|2.728
|-6,19
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-3,09
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,21
|91,21
|-0,18
|
Seans Raporu
14:32
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-
14:47TTRAK
Yüzde 4.08 oranında artışla 234.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 435 adet işlem
-
14:46PNLSN
Yüzde 4.37 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 169, 668 adet işlem
-
14:45SKTAS
Yüzde 7.61 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 842, 702 adet işlem
-
14:44DERHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 729, 588 adet işlem
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 91 artarak (% 0.35 ) 2, 267