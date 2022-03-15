ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
15.03.2022 16:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010654
BIST
17:202.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,37
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:2014,6714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1085
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:2016,1228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0655
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:20902,49
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -25,43
|Açılış
|: 902,49
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:20
|PKENT
|397,20
|32.417.320
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.976.294
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.341.946
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.700.994
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.859.480
|% 9,91
|
|ORCAY
|25,66
|97.424.778
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,91
|377.957.344
|% -9,73
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,34
|10.021.843
|% -5,31
|
|THYAO
|27,74
|4.397.618.774
|% 4,21
|
|FROTO
|277,80
|2.105.678.703
|% 3,58
|
|KRDMD
|14,57
|2.093.665.730
|% -1,42
|
|GARAN
|11,90
|1.713.579.039
|% 0,34
|
|EREGL
|34,46
|1.462.521.439
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,81
|940.402.044
|% 1,60
|
|KARSN
|4,10
|842.828.209
|% 5,40
|
|DOHOL
|3,28
|670.548.500
|% -1,50
|
|ODAS
|1,56
|271.285.529
|% 1,30
|
|THYAO
|27,74
|4.397.618.774
|% 4,21
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6483
|14,6714
|% -0,73
|
|Euro
|16,0884
|16,1228
|% -0,40
|
|Sterlin
|19,1058
|19,2016
|% -0,35
|
|Frank
|15,5493
|15,6429
|% -0,91
|
|Riyal
|3,8971
|3,9167
|% -0,86
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-40,33
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-27,04
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,29
|
|B. Petrol
|98,32
|98,32
|-8,58
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866