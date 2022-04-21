ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.04.2022 11:29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022626
BIST
12:362.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 27,50
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.555
En Düşük
2.531
12:3614,6840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0127
|Açılış
|: 14,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,6864
En Düşük
14,6564
12:3616,0424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1105
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
12:36918,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,02
|Açılış
|: 918,36
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
917,22
BIST En Aktif Hisseler12:34
|SMART
|6,27
|22.139.697
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.551.892
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|51.868.488
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,15
|2.199.950.272
|% 8,25
|
|TRGYO
|7,74
|101.987.334
|% 7,20
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,14
|102.219.023
|% -6,82
|
|MEPET
|3,46
|5.315.007
|% -4,95
|
|AVGYO
|3,02
|11.192.232
|% -3,21
|
|PNLSN
|11,72
|14.960.813
|% -2,90
|
|EKGYO
|3,15
|2.199.950.272
|% 8,25
|
|THYAO
|39,38
|1.775.069.029
|% 1,34
|
|GARAN
|14,45
|1.631.296.771
|% 1,83
|
|ASELS
|28,24
|1.209.777.390
|% 1,36
|
|YKBNK
|5,35
|820.564.583
|% 0,75
|
|EKGYO
|3,15
|2.199.950.272
|% 8,25
|
|ODAS
|2,59
|426.479.414
|% -0,77
|
|YKBNK
|5,35
|820.564.583
|% 0,75
|
|GARAN
|14,45
|1.631.296.771
|% 1,83
|
|DOHOL
|3,91
|425.554.135
|% 1,82
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6789
|14,6842
|% 0,09
|
|Euro
|16,0263
|16,0387
|% 0,67
|
|Sterlin
|19,1257
|19,2216
|% 0,06
|
|Frank
|15,4268
|15,5197
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9032
|3,9228
|% 0,09
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-12,20
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-13,00
|
|Tam
|6.065
|6.216
|-13,69
|
|Yarım
|2.931
|3.007
|-6,62
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,01
|