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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

03.06.2022 11:17
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034464


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BIST En Aktif Hisseler12:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 26,76 4.508.901 % 9,94  
MZHLD 96,95 1.919.222 % 9,42  
EPLAS 20,56 38.369.385 % 7,87  
HEDEF 6,79 56.978.155 % 7,78  
YGGYO 26,10 3.970.148 % 7,58  
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12:55 Alış Satış %  
Dolar 16,5035 16,5092 % 0,34  
Euro 17,7389 17,7671 % 0,39  
Sterlin 20,6789 20,7826 % 0,19  
Frank 17,1298 17,2330 % 0,08  
Riyal 4,3867 4,4087 % 0,25  
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12:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 -3,53  
Altın Gr. 989 989 0,32  
Cumhuriyet 6.558 6.657 -7,00  
Tam 6.528 6.692 -7,84  
Yarım 3.155 3.237 -3,79  
Çeyrek 1.582 1.619 -1,90  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 0,04  
Gümüş Gr. 11,84 11,85 0,04  
B. Petrol 117 117 -0,92  
Seans Raporu 12:55
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