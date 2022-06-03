ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
03.06.2022 11:17
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034464
BIST
12:572.604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,97
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.603
12:5716,5053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0513
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
12:5717,7724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0738
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
12:57989,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 989,55
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler12:55
|DOKTA
|26,76
|4.508.901
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|EPLAS
|20,56
|38.369.385
|% 7,87
|
|HEDEF
|6,79
|56.978.155
|% 7,78
|
|YGGYO
|26,10
|3.970.148
|% 7,58
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|4.384.442
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,54
|206.581.968
|% -9,68
|
|AVGYO
|2,73
|8.415.393
|% -5,54
|
|METUR
|4,18
|10.010.032
|% -4,57
|
|SASA
|42,36
|2.189.650.918
|% 5,37
|
|THYAO
|49,00
|1.670.029.692
|% -1,21
|
|KARSN
|7,18
|1.562.674.012
|% -0,14
|
|KRDMD
|15,16
|929.554.003
|% -0,46
|
|EREGL
|34,66
|838.742.481
|% -0,06
|
|KARSN
|7,18
|1.562.674.012
|% -0,14
|
|DOHOL
|3,92
|505.490.673
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,81
|305.660.119
|% 0,00
|
|TSKB
|2,16
|178.274.854
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,24
|83.155.867
|% -1,59
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5035
|16,5092
|% 0,34
|
|Euro
|17,7389
|17,7671
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6789
|20,7826
|% 0,19
|
|Frank
|17,1298
|17,2330
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3867
|4,4087
|% 0,25
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,53
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.528
|6.692
|-7,84
|
|Yarım
|3.155
|3.237
|-3,79
|
|Çeyrek
|1.582
|1.619
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,92
|