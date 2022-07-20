ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
20.07.2022 12:18
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046751
BIST
12:252.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,01
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:2517,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0364
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:2518,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0746
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:25966,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,74
|Açılış
|: 966,97
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:25
|RHEAG
|1,98
|1.640.132
|% 10,00
|
|KLRHO
|13,80
|38.352.059
|% 9,96
|
|VANGD
|3,67
|2.585.499
|% 9,88
|
|ESCAR
|52,95
|36.930.756
|% 8,73
|
|UFUK
|92,00
|591.100
|% 8,36
|
|GLRYH
|3,62
|96.110.120
|% -5,97
|
|KZBGY
|77,70
|8.952.321
|% -4,50
|
|MRGYO
|1,94
|23.138.191
|% -3,96
|
|PRDGS
|2,72
|21.432.209
|% -3,89
|
|EUKYO
|3,40
|1.075.269
|% -3,41
|
|EKGYO
|3,00
|361.579.110
|% -0,66
|
|ODAS
|3,57
|244.073.765
|% 3,18
|
|RTALB
|10,00
|210.761.447
|% -1,57
|
|KOZAL
|162,00
|199.565.739
|% 1,00
|
|SMRTG
|31,56
|186.269.077
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,00
|361.579.110
|% -0,66
|
|ODAS
|3,57
|244.073.765
|% 3,18
|
|VAKBN
|3,62
|97.405.355
|% -0,55
|
|GLRYH
|3,62
|96.110.120
|% -5,97
|
|PEKGY
|1,28
|29.070.040
|% 0,00
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5854
|17,5960
|% 0,21
|
|Euro
|18,0312
|18,0431
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0886
|21,1944
|% 0,45
|
|Frank
|18,0852
|18,1942
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6696
|4,6930
|% 0,20
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-2,03
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|-7,00
|
|Tam
|6.550
|6.605
|-26,00
|
|Yarım
|3.192
|3.228
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,97
|