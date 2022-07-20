ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
20.07.2022 12:30
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046757
BIST
12:322.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,41
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:3217,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0308
|Açılış
|: 17,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:3218,0434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0749
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:32968,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,18
|Açılış
|: 968,41
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
968,50
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:30
|RHEAG
|1,98
|1.640.330
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.610.498
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.352.059
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.661.823
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.585.610
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,76
|37.406.546
|% -6,17
|
|GLRYH
|3,62
|96.498.258
|% -5,97
|
|MRGYO
|1,92
|23.430.743
|% -4,95
|
|KONYA
|1.253,10
|50.122.232
|% -4,79
|
|KZBGY
|77,55
|8.962.344
|% -4,68
|
|THYAO
|51,10
|1.570.077.787
|% 0,00
|
|SISE
|21,34
|1.060.568.875
|% 0,76
|
|EREGL
|28,02
|553.785.640
|% 1,16
|
|HEKTS
|34,10
|538.401.196
|% 3,46
|
|SASA
|43,02
|501.325.781
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,99
|362.431.308
|% -0,99
|
|TSKB
|2,28
|163.117.156
|% 3,17
|
|ODAS
|3,57
|244.530.852
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,22
|71.116.681
|% 3,39
|
|KARSN
|7,63
|430.782.408
|% 4,09
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5872
|17,5894
|% 0,17
|
|Euro
|18,0305
|18,0478
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,0884
|21,1941
|% 0,45
|
|Frank
|18,0820
|18,1910
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6697
|4,6931
|% 0,20
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,85
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,14
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|-7,00
|
|Tam
|6.551
|6.605
|-26,00
|
|Yarım
|3.192
|3.229
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,68
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,15
|