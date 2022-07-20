ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
20.07.2022 13:54
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046858
BIST
15:122.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:1217,5998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0402
|Açılış
|: 17,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6025
En Düşük
17,4800
15:1217,9390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0295
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:12966,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 966,28
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:12
|DOBUR
|46,20
|13.891.361
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.821.692
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|46.347.227
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.802.050
|% 9,96
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.228,00
|67.342.498
|% -6,69
|
|GLRYH
|3,60
|119.045.151
|% -6,49
|
|KRSTL
|7,75
|113.741.263
|% -6,29
|
|KZBGY
|77,80
|13.580.658
|% -4,38
|
|THYAO
|50,50
|2.500.137.298
|% -1,17
|
|SISE
|21,14
|1.398.353.042
|% -0,19
|
|EREGL
|27,98
|834.595.468
|% 1,01
|
|SASA
|42,58
|741.629.911
|% 1,82
|
|KCHOL
|35,14
|706.336.409
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,97
|626.140.409
|% -1,66
|
|ODAS
|3,55
|452.341.242
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,24
|151.730.636
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,54
|482.362.955
|% 0,22
|
|TSKB
|2,25
|207.682.655
|% 1,81
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5926
|17,5998
|% 0,23
|
|Euro
|17,9253
|17,9390
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,0054
|21,1107
|% 0,05
|
|Frank
|18,0529
|18,1616
|% 0,05
|
|Riyal
|4,6666
|4,6900
|% 0,14
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,98
|
|Altın Gr.
|966
|967
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|9,00
|
|Tam
|6.578
|6.629
|-2,00
|
|Yarım
|3.205
|3.239
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.620
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,83
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,66
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,55
|