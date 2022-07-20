ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
20.07.2022 13:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046855
BIST
15:222.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,41
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:2217,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0382
|Açılış
|: 17,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6025
En Düşük
17,4800
15:2217,9573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0112
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:22966,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 966,66
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:20
|DOBUR
|46,20
|13.896.951
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.825.846
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|29.318.347
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.717.614
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,67
|115.121.455
|% -7,26
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,60
|121.053.434
|% -6,49
|
|KONYA
|1.232,00
|69.677.408
|% -6,39
|
|KZBGY
|77,80
|13.645.777
|% -4,38
|
|THYAO
|50,60
|2.538.672.480
|% -0,98
|
|SISE
|21,16
|1.423.712.628
|% -0,09
|
|EREGL
|27,96
|852.271.497
|% 0,94
|
|SASA
|42,64
|749.657.619
|% 1,96
|
|KCHOL
|35,20
|727.913.513
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,98
|644.469.755
|% -1,32
|
|ODAS
|3,55
|465.172.542
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|151.882.449
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,55
|494.917.990
|% 0,44
|
|TSKB
|2,26
|211.684.185
|% 2,26
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5918
|17,6004
|% 0,23
|
|Euro
|17,9408
|17,9506
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,9939
|21,0991
|% -0,00
|
|Frank
|18,0546
|18,1634
|% 0,06
|
|Riyal
|4,6668
|4,6902
|% 0,14
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,54
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,25
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|9,00
|
|Tam
|6.582
|6.637
|6,00
|
|Yarım
|3.207
|3.243
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,66
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,65
|