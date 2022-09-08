ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
08.09.2022 13:33
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061391
BIST
13:233.496
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 93,19
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
13:2318,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2437
En Düşük
18,2142
13:2318,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0590
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
13:231.009,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.009,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler13:22
|VAKBN
|11,78
|1.200.686.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.232.856
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.962.270
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.620.898
|% 9,92
|
|HALKB
|12,46
|2.459.992.493
|% 9,49
|
|HEDEF
|9,81
|41.626.778
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|336.136
|% -4,76
|
|SANEL
|10,07
|947.082
|% -3,73
|
|AYEN
|25,78
|189.279.452
|% -2,94
|
|ATAGY
|5,13
|1.361.291
|% -2,84
|
|AKBNK
|15,96
|5.553.865.090
|% 1,72
|
|YKBNK
|8,24
|5.430.792.416
|% 5,10
|
|THYAO
|75,65
|3.593.846.338
|% 1,27
|
|ISCTR
|11,25
|3.171.320.029
|% 9,33
|
|EKGYO
|4,97
|2.955.654.169
|% 1,84
|
|YKBNK
|8,24
|5.430.792.416
|% 5,10
|
|EKGYO
|4,97
|2.955.654.169
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,96
|5.553.865.090
|% 1,72
|
|ISCTR
|11,25
|3.171.320.029
|% 9,33
|
|HALKB
|12,46
|2.459.992.493
|% 9,49
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2323
|18,2449
|% 0,16
|
|Euro
|18,2721
|18,2862
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,9053
|21,0101
|% -0,29
|
|Frank
|18,6550
|18,7674
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8386
|4,8629
|% 0,07
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.867
|31,00
|
|Tam
|6.797
|6.854
|-41,00
|
|Yarım
|3.312
|3.349
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,08
|
|B. Petrol
|87,74
|87,74
|-0,26
|