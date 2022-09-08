ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
08.09.2022 13:37
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061393
BIST
13:303.499
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 96,24
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
13:3018,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2419
En Düşük
18,2142
13:3018,2944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0548
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
13:301.009,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.009,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler13:28
|VAKBN
|11,78
|1.201.290.122
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.240.560
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.962.270
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.620.898
|% 9,92
|
|HALKB
|12,46
|2.469.261.703
|% 9,49
|
|HEDEF
|9,81
|41.740.525
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|336.136
|% -4,76
|
|SANEL
|10,07
|947.082
|% -3,73
|
|AYEN
|25,74
|190.926.065
|% -3,09
|
|ATAGY
|5,13
|1.362.317
|% -2,84
|
|AKBNK
|15,91
|5.683.348.128
|% 1,40
|
|YKBNK
|8,21
|5.524.871.905
|% 4,72
|
|THYAO
|75,65
|3.607.884.804
|% 1,27
|
|ISCTR
|11,21
|3.229.383.541
|% 8,94
|
|EKGYO
|4,98
|2.971.960.779
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,21
|5.524.871.905
|% 4,72
|
|EKGYO
|4,98
|2.971.960.779
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,91
|5.683.348.128
|% 1,40
|
|ISCTR
|11,21
|3.229.383.541
|% 8,94
|
|HALKB
|12,46
|2.469.261.703
|% 9,49
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2430
|% 0,15
|
|Euro
|18,2807
|18,2931
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9228
|21,0277
|% -0,21
|
|Frank
|18,6618
|18,7742
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8399
|4,8642
|% 0,09
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|4,20
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.802
|6.860
|-35,00
|
|Yarım
|3.314
|3.351
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|0,09
|
|B. Petrol
|87,77
|87,77
|-0,23
|