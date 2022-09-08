ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
08.09.2022 13:41
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061395
BIST
13:283.499
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 96,16
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
13:2818,2430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2430
En Düşük
18,2142
13:2818,2931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0535
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
13:281.009,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.009,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler13:28
|VAKBN
|11,78
|1.202.645.917
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.261.423
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.962.270
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.620.898
|% 9,92
|
|HALKB
|12,48
|2.483.073.462
|% 9,67
|
|HEDEF
|9,81
|41.764.599
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|336.136
|% -4,76
|
|SANEL
|10,07
|947.082
|% -3,73
|
|AYEN
|25,76
|191.910.133
|% -3,01
|
|ATAGY
|5,13
|1.362.317
|% -2,84
|
|AKBNK
|15,96
|5.741.619.165
|% 1,72
|
|YKBNK
|8,21
|5.557.733.646
|% 4,72
|
|THYAO
|75,65
|3.637.358.600
|% 1,27
|
|ISCTR
|11,25
|3.265.065.663
|% 9,33
|
|EKGYO
|4,98
|2.975.196.754
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,21
|5.557.733.646
|% 4,72
|
|EKGYO
|4,98
|2.975.196.754
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,96
|5.741.619.165
|% 1,72
|
|ISCTR
|11,25
|3.265.065.663
|% 9,33
|
|HALKB
|12,48
|2.483.073.462
|% 9,67
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2430
|% 0,15
|
|Euro
|18,2807
|18,2931
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9145
|21,0194
|% -0,25
|
|Frank
|18,6578
|18,7702
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8399
|4,8642
|% 0,09
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|4,98
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.800
|6.857
|-38,00
|
|Yarım
|3.313
|3.350
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,08
|
|B. Petrol
|87,84
|87,84
|-0,16
|