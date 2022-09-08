ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
08.09.2022 13:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061396
BIST
13:473.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 95,33
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
13:4718,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 18,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2459
En Düşük
18,2142
13:4718,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
13:471.009,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,61
|Açılış
|: 1.009,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,86
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler13:45
|VAKBN
|11,78
|1.204.368.577
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.278.090
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.161.948
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.620.898
|% 9,92
|
|HALKB
|12,48
|2.568.299.570
|% 9,67
|
|HEDEF
|9,81
|42.272.119
|% -10,00
|
|SANEL
|9,92
|1.272.672
|% -5,16
|
|BRKO
|2,20
|336.136
|% -4,76
|
|AYEN
|25,52
|197.918.512
|% -3,92
|
|ATAGY
|5,11
|1.418.689
|% -3,22
|
|AKBNK
|15,85
|6.202.165.776
|% 1,02
|
|YKBNK
|8,19
|5.767.035.846
|% 4,46
|
|THYAO
|75,65
|3.778.198.150
|% 1,27
|
|ISCTR
|11,25
|3.409.143.662
|% 9,33
|
|EKGYO
|4,97
|3.032.804.396
|% 1,84
|
|YKBNK
|8,19
|5.767.035.846
|% 4,46
|
|EKGYO
|4,97
|3.032.804.396
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,85
|6.202.165.776
|% 1,02
|
|ISCTR
|11,25
|3.409.143.662
|% 9,33
|
|HALKB
|12,48
|2.568.299.570
|% 9,67
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2346
|18,2421
|% 0,15
|
|Euro
|18,2842
|18,2904
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,9428
|21,0478
|% -0,11
|
|Frank
|18,6702
|18,7827
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8396
|4,8639
|% 0,09
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|5,79
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|2,72
|
|Cumhuriyet
|6.769
|6.872
|36,00
|
|Tam
|6.803
|6.862
|-33,00
|
|Yarım
|3.315
|3.352
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|0,10
|
|B. Petrol
|87,95
|87,95
|-0,05
|