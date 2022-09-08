ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
08.09.2022 13:49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061397
BIST
14:073.500
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 97,62
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:0718,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,3430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2419
En Düşük
18,2142
14:0718,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0544
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
14:071.010,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.010,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.011,76
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:05
|VAKBN
|11,78
|1.206.508.591
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.300.287
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.195.733
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.735.768
|% 9,92
|
|HEDEF
|9,81
|42.583.685
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AYEN
|25,68
|202.714.048
|% -3,31
|
|AKBNK
|15,81
|6.569.870.988
|% 0,76
|
|YKBNK
|8,19
|6.014.796.043
|% 4,46
|
|THYAO
|75,45
|4.054.151.873
|% 1,00
|
|ISCTR
|11,27
|3.530.322.698
|% 9,52
|
|EKGYO
|4,98
|3.067.129.682
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,19
|6.014.796.043
|% 4,46
|
|EKGYO
|4,98
|3.067.129.682
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,81
|6.569.870.988
|% 0,76
|
|ISCTR
|11,27
|3.530.322.698
|% 9,52
|
|HALKB
|12,46
|2.617.394.645
|% 9,49
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2405
|% 0,14
|
|Euro
|18,2930
|18,3016
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9973
|21,1026
|% 0,15
|
|Frank
|18,6596
|18,7720
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8383
|4,8625
|% 0,06
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|5,57
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.872
|36,00
|
|Tam
|6.808
|6.865
|-30,00
|
|Yarım
|3.317
|3.354
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,12
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|0,56
|