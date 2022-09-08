ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
08.09.2022 13:53
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061398
BIST
14:103.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 97,86
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:1018,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,3430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2419
En Düşük
18,2142
14:1018,2946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0550
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
14:101.010,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.010,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.011,76
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:08
|VAKBN
|11,78
|1.207.335.052
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.303.148
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.195.733
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.721.667.262
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|42.612.330
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|ATAGY
|5,09
|1.473.176
|% -3,60
|
|AKBNK
|15,82
|6.683.565.349
|% 0,83
|
|YKBNK
|8,24
|6.103.997.821
|% 5,10
|
|THYAO
|75,60
|4.100.334.576
|% 1,20
|
|ISCTR
|11,24
|3.566.723.531
|% 9,23
|
|EKGYO
|4,98
|3.068.371.117
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,24
|6.103.997.821
|% 5,10
|
|EKGYO
|4,98
|3.068.371.117
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,82
|6.683.565.349
|% 0,83
|
|ISCTR
|11,24
|3.566.723.531
|% 9,23
|
|HALKB
|12,51
|2.721.667.262
|% 9,93
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2309
|18,2474
|% 0,18
|
|Euro
|18,2778
|18,2883
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,9808
|21,0860
|% 0,07
|
|Frank
|18,6520
|18,7644
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8380
|4,8623
|% 0,05
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|5,27
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|3,12
|
|Cumhuriyet
|6.769
|6.872
|36,00
|
|Tam
|6.806
|6.865
|-30,00
|
|Yarım
|3.316
|3.354
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|0,09
|
|B. Petrol
|88,35
|88,35
|0,35
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, HEKTS, AKBNK
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ISCTR, KOZAL
-
14:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 86 artarak (% 2.99 ) 3, 130
-
14:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, MTRKS, ROYAL, HALKB, VAKBN, YONGA, ZRGYO
-
14:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HEDEF, ISKUR