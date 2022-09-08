ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
08.09.2022 13:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061390
BIST
14:453.494
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 91,61
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:4518,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2419
En Düşük
18,2142
14:4518,3087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0691
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3217
En Düşük
18,2004
14:451.012,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.012,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:45
|VAKBN
|11,78
|1.210.484.011
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.338.275
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.219.087
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,98
|213.504.732
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|42.988.847
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|10,01
|1.326.611
|% -4,30
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,75
|7.749.662.954
|% 0,38
|
|YKBNK
|8,38
|7.606.209.621
|% 6,89
|
|THYAO
|75,50
|4.368.908.126
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,24
|3.894.073.505
|% 9,23
|
|EKGYO
|5,08
|3.334.224.310
|% 4,10
|
|YKBNK
|8,38
|7.606.209.621
|% 6,89
|
|EKGYO
|5,08
|3.334.224.310
|% 4,10
|
|AKBNK
|15,75
|7.749.662.954
|% 0,38
|
|ISCTR
|11,24
|3.894.073.505
|% 9,23
|
|HALKB
|12,51
|2.731.401.193
|% 9,93
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2348
|18,2417
|% 0,15
|
|Euro
|18,3014
|18,3087
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0137
|21,1191
|% 0,23
|
|Frank
|18,6972
|18,8098
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8388
|4,8631
|% 0,07
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|8,01
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.773
|6.875
|39,00
|
|Tam
|6.809
|6.868
|-27,00
|
|Yarım
|3.318
|3.355
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,15
|
|B. Petrol
|88,53
|88,53
|0,53
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00ICBCT
Yüzde 5.81 oranında artışla 8.56 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 964, 809 adet işlem
-
14:59SELGD
Yüzde 6.63 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 875, 736 adet işlem
-
14:58KOZAL
Yüzde 6.72 oranında artışla 185.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 133, 707 adet işlem
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14:57XU100
Endeks 3, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 66, 949.00 milyon TL de
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14:57YKBNK
Yüzde 6.89 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 383, 537 adet işlem