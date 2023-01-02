ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 13:10
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092058
BIST
15:565.647
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 137,91
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
15:5618,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:5620,0363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0087
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:561.098,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.098,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:56
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.053.868
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.512.199
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|600.058.794
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|236.506.857
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|EUYO
|4,47
|7.541.256
|% -6,68
|
|EREGL
|42,46
|6.949.608.952
|% 2,91
|
|THYAO
|145,90
|5.946.750.155
|% 3,55
|
|EKGYO
|9,42
|5.704.657.293
|% 7,90
|
|TCELL
|40,38
|4.137.718.181
|% 6,60
|
|ASELS
|63,85
|3.978.552.642
|% 2,74
|
|EKGYO
|9,42
|5.704.657.293
|% 7,90
|
|YKBNK
|12,03
|2.473.876.602
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,05
|2.104.535.172
|% 4,44
|
|PETKM
|20,36
|3.377.594.593
|% 2,00
|
|ISCTR
|13,14
|2.171.209.869
|% 2,90
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7236
|18,7252
|% 0,13
|
|Euro
|19,9927
|20,0363
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,4917
|22,6045
|% -0,21
|
|Frank
|20,1726
|20,2941
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9653
|4,9902
|% 0,09
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,30
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:56
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16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 153, 72 artarak (% 2.59 ) 6, 099
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16:11XU100
Endeks 5, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 54 üstünde . İşlem hacmi 82, 148.00 milyon TL de
-
16:11TCELL
Yüzde 6.71 oranında artışla 40.42 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 981, 859 adet işlem
-
16:10CMBTN
Yüzde 9.99 oranında artışla 599.00 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 851 adet işlem
-
16:09TUREX
Yüzde 9.60 oranında artışla 32.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 699, 340 adet işlem