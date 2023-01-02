ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 13:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092086
BIST
16:155.658
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 149,16
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.659
En Düşük
5.568
16:1518,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:1520,0229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:151.099,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.099,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EGEEN
|6.812,30
|603.328.698
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.404.757
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.135.147
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.085.732
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|239.276.850
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,04
|53.211.710
|% -6,82
|
|EREGL
|42,40
|7.161.399.456
|% 2,76
|
|THYAO
|145,70
|6.109.223.432
|% 3,41
|
|EKGYO
|9,43
|5.878.519.075
|% 8,02
|
|TCELL
|40,30
|4.232.906.513
|% 6,39
|
|ASELS
|63,65
|4.145.487.374
|% 2,41
|
|EKGYO
|9,43
|5.878.519.075
|% 8,02
|
|YKBNK
|12,05
|2.564.060.832
|% 2,03
|
|DOHOL
|11,06
|2.252.415.013
|% 4,54
|
|PETKM
|20,30
|3.478.227.192
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,14
|2.224.655.431
|% 2,90
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7241
|18,7256
|% 0,13
|
|Euro
|20,0121
|20,0334
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4989
|22,6117
|% -0,18
|
|Frank
|20,1825
|20,3041
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9629
|4,9878
|% 0,04
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,64
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:27ZRGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 397, 426 adet işlem
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16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 37 artarak (% 2.63 ) 6, 101
-
16:26XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 61 üstünde . İşlem hacmi 84, 656.00 milyon TL de
-
16:25AKCNS
Yüzde 5.82 oranında artışla 65.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 052, 456 adet işlem
-
16:23INVES
Yüzde 8.31 oranında artışla 93.15 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 298 adet işlem