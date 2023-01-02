ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 13:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092112
BIST
16:185.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 146,63
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:1818,7225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:1820,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:181.098,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.098,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KONYA
|3.773,00
|153.408.530
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|603.894.119
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.135.147
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.085.732
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|239.584.254
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,04
|53.277.994
|% -6,82
|
|EREGL
|42,42
|7.187.213.502
|% 2,81
|
|THYAO
|145,70
|6.130.294.791
|% 3,41
|
|EKGYO
|9,43
|5.890.551.364
|% 8,02
|
|TCELL
|40,32
|4.239.515.767
|% 6,44
|
|ASELS
|63,75
|4.154.045.007
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,43
|5.890.551.364
|% 8,02
|
|YKBNK
|12,04
|2.565.811.168
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,07
|2.253.483.297
|% 4,63
|
|PETKM
|20,32
|3.499.525.176
|% 1,80
|
|ISCTR
|13,15
|2.233.929.417
|% 2,98
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7137
|18,7369
|% 0,19
|
|Euro
|20,0035
|20,0229
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4932
|22,6060
|% -0,21
|
|Frank
|20,1739
|20,2954
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9632
|4,9881
|% 0,05
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 137, 56 artarak (% 2.83 ) 4, 998
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, YYAPI, SAMAT, KONYA, CMBTN, TERA, BEYAZ, MEPET, POLTK, SANEL
-
16:31
TTKOM, TERA, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
KUVVA, DESA, BRKVY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:27ZRGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 397, 426 adet işlem