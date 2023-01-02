ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 13:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092117
BIST
15:005.636
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 126,92
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
15:0018,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:0020,0321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:001.099,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.099,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:00
|EGEEN
|6.812,30
|595.514.990
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.367.439
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.215.735
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.450.343
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.979.472
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|231.550.107
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,20
|5.397.146.914
|% 2,28
|
|THYAO
|145,30
|5.242.586.439
|% 3,12
|
|EKGYO
|9,20
|4.501.035.646
|% 5,38
|
|ASELS
|63,70
|3.542.296.812
|% 2,49
|
|TCELL
|40,18
|3.446.485.868
|% 6,07
|
|EKGYO
|9,20
|4.501.035.646
|% 5,38
|
|DOHOL
|10,99
|1.916.653.895
|% 3,88
|
|YKBNK
|12,04
|2.080.433.856
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,14
|2.043.530.223
|% 2,90
|
|AKFGY
|5,66
|771.676.775
|% 7,20
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7204
|18,7297
|% 0,15
|
|Euro
|20,0154
|20,0321
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4994
|22,6122
|% -0,18
|
|Frank
|20,1819
|20,3035
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9656
|4,9905
|% 0,10
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,58
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.499
|66,00
|
|Yarım
|3.603
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:14GOZDE
Yüzde 9.68 oranında artışla 23.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 893, 155 adet işlem
-
15:13GARFA
Yüzde 7.01 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 486 adet işlem
-
15:12IZFAS
Yüzde 5.77 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 671, 367 adet işlem
-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 141, 32 artarak (% 2.38 ) 6, 086
-
15:11XU100
Endeks 5, 640 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 69, 978.00 milyon TL de