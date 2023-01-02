ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 13:48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092119
BIST
13:545.639
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 129,45
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.639
En Düşük
5.568
13:5418,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
13:5420,0170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0106
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
13:541.099,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.099,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler13:54
|EGEEN
|6.812,20
|560.713.313
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.167.368
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.112.558
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.685.332
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|18.956.355
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|227.956.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,80
|2.281.770
|% -8,11
|
|ORMA
|70,00
|251.831
|% -6,79
|
|MARTI
|7,61
|63.169.343
|% -4,99
|
|BRKVY
|33,84
|44.168.475
|% -4,57
|
|EREGL
|42,18
|4.982.589.958
|% 2,23
|
|THYAO
|144,40
|3.801.684.397
|% 2,48
|
|ASELS
|63,60
|3.189.482.632
|% 2,33
|
|TCELL
|40,34
|3.157.646.070
|% 6,49
|
|SISE
|44,74
|2.479.547.196
|% 4,24
|
|EKGYO
|8,94
|2.255.278.284
|% 2,41
|
|YKBNK
|12,06
|1.852.923.336
|% 2,12
|
|ISCTR
|13,19
|1.884.983.644
|% 3,29
|
|DOHOL
|10,82
|1.334.844.329
|% 2,27
|
|EREGL
|42,18
|4.982.589.958
|% 2,23
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7210
|18,7263
|% 0,13
|
|Euro
|20,0008
|20,0170
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,4969
|22,6097
|% -0,19
|
|Frank
|20,1742
|20,2957
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9649
|4,9898
|% 0,08
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,42
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.436
|7.496
|63,00
|
|Yarım
|3.601
|3.661
|28,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|