ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2023 13:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092121
BIST
16:405.655
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 145,85
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:4018,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:4020,0154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0122
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:401.099,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,66
|Açılış
|: 1.099,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:40
|TUREX
|33,00
|167.853.064
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.963.006
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.225.930
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|604.268.795
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.161.192
|% 10,00
|
|BRKVY
|32,50
|57.898.940
|% -8,35
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,32
|7.396.840.180
|% 2,57
|
|THYAO
|145,40
|6.285.246.787
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,52
|6.234.603.238
|% 9,05
|
|TCELL
|40,32
|4.335.031.774
|% 6,44
|
|ASELS
|63,80
|4.216.643.014
|% 2,65
|
|EKGYO
|9,52
|6.234.603.238
|% 9,05
|
|DOHOL
|11,20
|2.423.954.277
|% 5,86
|
|YKBNK
|12,05
|2.659.327.448
|% 2,03
|
|PETKM
|20,32
|3.616.021.813
|% 1,80
|
|EREGL
|42,32
|7.396.840.180
|% 2,57
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7205
|18,7226
|% 0,11
|
|Euro
|20,0016
|20,0154
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,4984
|22,6113
|% -0,18
|
|Frank
|20,1778
|20,2993
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9623
|4,9872
|% 0,03
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,58
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.442
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.668
|35,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|