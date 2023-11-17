ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
17.11.2023 11:41
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218620
BIST
'
12:377.820
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 38,83
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.836
12:3728,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0653
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
12:3731,2023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0542
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
12:371.838,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 13,10
|Açılış
|: 1.838,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler12:37
|ATSYH
|69,30
|821.205
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|70.615.598
|% 9,98
|
|NUHCM
|339,25
|214.110.916
|% 9,97
|
|CIMSA
|34,44
|658.986.662
|% 9,96
|
|IDEAS
|116,00
|127.842.318
|% 9,95
|
|ENSRI
|23,94
|8.816.144
|% -10,00
|
|EUKYO
|11,55
|2.517.923
|% -9,98
|
|AVTUR
|9,23
|264.246
|% -9,95
|
|AVHOL
|54,80
|235.755.075
|% -9,27
|
|KLNMA
|53,50
|625.736
|% -8,39
|
|THYAO
|246,60
|4.583.576.893
|% 0,94
|
|MIATK
|686,50
|1.948.816.038
|% -2,21
|
|REEDR
|30,28
|1.597.313.844
|% 1,95
|
|MARBL
|20,26
|1.521.289.583
|% -4,88
|
|TUPRS
|153,50
|1.358.100.019
|% -0,39
|
|EKGYO
|7,50
|777.604.676
|% -0,53
|
|MARBL
|20,26
|1.521.289.583
|% -4,88
|
|IHLAS
|1,48
|93.916.364
|% 0,00
|
|REEDR
|30,28
|1.597.313.844
|% 1,95
|
|IHLGM
|2,10
|108.952.008
|% 2,94
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7105
|28,7200
|% 0,23
|
|Euro
|31,1836
|31,2023
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5049
|35,6830
|% 0,14
|
|Frank
|32,2289
|32,4230
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6339
|7,6722
|% 0,21
|