ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 14:13
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856818
BIST
13:58119.703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 364,24
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:586,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:587,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:58397,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,91
|Açılış
|: 397,88
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.037.822
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.456
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.183.261
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.111.402
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,94
|8.201.675
|% -7,02
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|76.221.514
|% -5,95
|
|SONME
|8,79
|17.080.904
|% -4,97
|
|MARTI
|1,43
|22.215.669
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,31
|1.826.934.720
|% 3,12
|
|SISE
|6,50
|1.189.029.503
|% 0,15
|
|GARAN
|8,22
|853.387.152
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|847.152.432
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,39
|742.758.073
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,31
|1.826.934.720
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,92
|376.751.528
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|847.152.432
|% -0,68
|
|SISE
|6,50
|1.189.029.503
|% 0,15
|
|TRKCM
|4,39
|742.758.073
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5782
|8,6212
|% -0,00
|
|Frank
|7,2617
|7,3054
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,89
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.597
|13,30
|
|Tam
|2.653
|2.665
|13,70
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,07
|43,07
|-0,01
|