ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 14:29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856838
BIST
15:44119.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 57,22
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:446,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:447,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:44398,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,27
|Açılış
|: 398,24
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|24.513.792
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.142.007
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.286.295
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.093.976
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.272.126
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|9.949.154
|% -9,92
|
|SONME
|8,61
|18.839.690
|% -6,92
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|82.273.292
|% -6,02
|
|MARTI
|1,41
|25.126.544
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,29
|2.125.403.802
|% 2,23
|
|SISE
|6,44
|1.317.883.417
|% -0,77
|
|GARAN
|8,18
|1.036.719.691
|% -1,68
|
|KRDMD
|3,30
|1.023.033.948
|% 3,45
|
|PETKM
|4,38
|955.275.031
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.125.403.802
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.023.033.948
|% 3,45
|
|PETKM
|4,38
|955.275.031
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,90
|415.418.122
|% 1,06
|
|SISE
|6,44
|1.317.883.417
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5766
|8,6196
|% -0,02
|
|Frank
|7,2589
|7,3026
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|9,47
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.597
|13,50
|
|Tam
|2.654
|2.665
|13,80
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,80
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,03
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,18
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