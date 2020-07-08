ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 14:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856840
BIST
15:47119.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 72,66
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:476,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8677
En Düşük
6,8525
15:477,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7587
En Düşük
7,7149
15:47398,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,36
|Açılış
|: 398,33
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|24.566.188
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.287.128
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.142.007
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.093.976
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.272.126
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|9.952.043
|% -9,92
|
|SONME
|8,63
|18.869.286
|% -6,70
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|82.470.051
|% -6,02
|
|MARTI
|1,41
|25.243.487
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.126.096.459
|% 1,79
|
|SISE
|6,42
|1.325.587.985
|% -1,08
|
|KRDMD
|3,30
|1.054.125.587
|% 3,45
|
|GARAN
|8,18
|1.049.201.045
|% -1,68
|
|PETKM
|4,39
|959.025.447
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,28
|2.126.096.459
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,30
|1.054.125.587
|% 3,45
|
|PETKM
|4,39
|959.025.447
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,90
|416.529.304
|% 1,06
|
|SISE
|6,42
|1.325.587.985
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5784
|8,6214
|% -0,00
|
|Frank
|7,2589
|7,3026
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,35
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,50
|
|Tam
|2.655
|2.666
|14,90
|
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,30
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,45
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,18
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:02XU100
Endeks 119, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 21, 177.00 milyon TL de
-
16:02NETAS
Yüzde 4.16 oranında artışla 16.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 545, 966 adet işlem
-
16:00LUKSK
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.18 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 850 adet işlem
-
15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, KRDMD, TTKOM
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 75 kaybederek (% -0.06 ) 110, 213