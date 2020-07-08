ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 14:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856841
BIST
15:51119.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 103,19
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:516,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:517,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7599
En Düşük
7,7149
15:51398,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,19
|Açılış
|: 398,16
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|24.660.528
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.143.152
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.287.128
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.093.976
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.274.089
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|9.952.043
|% -9,92
|
|SONME
|8,63
|18.906.540
|% -6,70
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|82.541.176
|% -6,02
|
|MARTI
|1,41
|25.259.509
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,29
|2.127.014.683
|% 2,23
|
|SISE
|6,41
|1.326.803.636
|% -1,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.116.596.326
|% 3,45
|
|GARAN
|8,18
|1.050.788.212
|% -1,68
|
|PETKM
|4,38
|964.569.501
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.127.014.683
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.116.596.326
|% 3,45
|
|PETKM
|4,38
|964.569.501
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,90
|416.880.862
|% 1,06
|
|SISE
|6,41
|1.326.803.636
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5806
|8,6236
|% 0,02
|
|Frank
|7,2596
|7,3033
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|8,74
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,30
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,70
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,20
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,19
|
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