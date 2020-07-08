ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 14:38
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856845
BIST
14:25119.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 192,19
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:256,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:257,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:25397,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,48
|Açılış
|: 397,45
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.175.399
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.118.431
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|1.746.436
|% 9,98
|
|BURCE
|11,15
|12.245.233
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|8.701.738
|% -9,92
|
|SONME
|8,67
|17.562.133
|% -6,27
|
|FENER
|12,94
|78.165.023
|% -6,10
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,42
|23.021.225
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,29
|1.919.879.616
|% 2,23
|
|SISE
|6,48
|1.217.138.270
|% -0,15
|
|PETKM
|4,38
|883.944.776
|% -0,90
|
|GARAN
|8,21
|870.317.766
|% -1,32
|
|TRKCM
|4,38
|752.106.472
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,29
|1.919.879.616
|% 2,23
|
|PETKM
|4,38
|883.944.776
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,92
|382.037.969
|% 2,13
|
|SISE
|6,48
|1.217.138.270
|% -0,15
|
|TRKCM
|4,38
|752.106.472
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5836
|8,6266
|% 0,06
|
|Frank
|7,2608
|7,3046
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|5,98
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.596
|12,40
|
|Tam
|2.652
|2.664
|12,70
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|6,20
|
|Çeyrek
|644
|652
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|0,03
|
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