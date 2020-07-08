ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 14:39
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856846
BIST
14:24119.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 230,84
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:246,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:247,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0154
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:24397,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,66
|Açılış
|: 397,63
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.145.382
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.744
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.219.376
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.124.646
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|8.628.135
|% -9,92
|
|SONME
|8,63
|17.489.274
|% -6,70
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|77.762.481
|% -6,02
|
|OZGYO
|2,57
|59.822.873
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,30
|1.909.227.531
|% 2,68
|
|SISE
|6,51
|1.210.321.609
|% 0,31
|
|PETKM
|4,39
|874.204.247
|% -0,68
|
|GARAN
|8,22
|869.296.453
|% -1,20
|
|TRKCM
|4,39
|749.437.493
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,30
|1.909.227.531
|% 2,68
|
|PETKM
|4,39
|874.204.247
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,92
|380.682.154
|% 2,13
|
|SISE
|6,51
|1.210.321.609
|% 0,31
|
|TRKCM
|4,39
|749.437.493
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5836
|8,6266
|% 0,06
|
|Frank
|7,2628
|7,3065
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|6,89
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.639
|2.679
|24,00
|
|Tam
|2.653
|2.665
|13,40
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,60
|
|Çeyrek
|644
|653
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,01
|
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