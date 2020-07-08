ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 14:40
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856847
BIST
14:28119.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 147,39
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:286,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:287,7545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:28397,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,54
|Açılış
|: 397,52
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.167.061
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.118.431
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.223.825
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.124.646
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|8.642.609
|% -9,92
|
|SONME
|8,65
|17.524.502
|% -6,49
|
|FENER
|12,94
|78.035.944
|% -6,10
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|OZGYO
|2,57
|60.058.470
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,29
|1.918.669.845
|% 2,23
|
|SISE
|6,50
|1.212.605.698
|% 0,15
|
|PETKM
|4,38
|883.320.232
|% -0,90
|
|GARAN
|8,22
|869.748.788
|% -1,20
|
|TRKCM
|4,38
|751.905.894
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,29
|1.918.669.845
|% 2,23
|
|PETKM
|4,38
|883.320.232
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,92
|381.027.252
|% 2,13
|
|SISE
|6,50
|1.212.605.698
|% 0,15
|
|TRKCM
|4,38
|751.905.894
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5843
|8,6274
|% 0,07
|
|Frank
|7,2613
|7,3050
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,04
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.595
|11,30
|
|Tam
|2.651
|2.663
|11,60
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,70
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,51
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|