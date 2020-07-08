ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 14:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856851
BIST
14:32119.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 145,23
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:326,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8671
En Düşük
6,8525
14:327,7571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7571
En Düşük
7,7149
14:32397,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,70
|Açılış
|: 397,67
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.176.233
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.118.431
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|1.819.574
|% 9,98
|
|BURCE
|11,15
|12.245.244
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|8.752.372
|% -9,92
|
|SONME
|8,66
|17.580.578
|% -6,38
|
|FENER
|12,93
|78.368.421
|% -6,17
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|YAYLA
|3,15
|17.769.654
|% -4,83
|
|EKGYO
|2,29
|1.942.704.236
|% 2,23
|
|SISE
|6,48
|1.220.545.489
|% -0,15
|
|PETKM
|4,38
|884.836.494
|% -0,90
|
|GARAN
|8,21
|871.667.658
|% -1,32
|
|TRKCM
|4,38
|752.849.415
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,29
|1.942.704.236
|% 2,23
|
|PETKM
|4,38
|884.836.494
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,92
|382.759.716
|% 2,13
|
|SISE
|6,48
|1.220.545.489
|% -0,15
|
|TRKCM
|4,38
|752.849.415
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5825
|8,6255
|% 0,05
|
|Frank
|7,2608
|7,3045
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,04
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.595
|11,30
|
|Tam
|2.651
|2.663
|11,60
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,70
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,51
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
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