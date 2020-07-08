ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 14:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856854
BIST
14:42119.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 187,57
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:426,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8671
En Düşük
6,8525
14:427,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7590
En Düşük
7,7149
14:42398,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,07
|Açılış
|: 398,04
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.219.591
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.321
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.595
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|1.982.009
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|61.555.109
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,70
|9.157.189
|% -9,26
|
|SONME
|8,65
|17.892.447
|% -6,49
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|79.033.306
|% -5,95
|
|MARTI
|1,42
|23.274.073
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,29
|1.979.163.068
|% 2,23
|
|SISE
|6,46
|1.234.993.639
|% -0,46
|
|PETKM
|4,37
|896.209.741
|% -1,13
|
|GARAN
|8,20
|891.170.189
|% -1,44
|
|TRKCM
|4,37
|759.952.403
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,29
|1.979.163.068
|% 2,23
|
|PETKM
|4,37
|896.209.741
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,90
|387.625.953
|% 1,06
|
|SISE
|6,46
|1.234.993.639
|% -0,46
|
|TRKCM
|4,37
|759.952.403
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5895
|8,6325
|% 0,13
|
|Frank
|7,2650
|7,3087
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|9,26
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,50
|
|Tam
|2.655
|2.666
|14,90
|
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,30
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|