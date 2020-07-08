ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 15:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856863
BIST
15:00119.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 228,60
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:006,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8675
En Düşük
6,8525
15:007,7544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:00398,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,33
|Açılış
|: 398,30
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,37
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.228.762
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.321
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.118.741
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|61.992.406
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,87
|9.400.845
|% -7,67
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|SONME
|8,69
|18.188.268
|% -6,05
|
|FENER
|12,95
|79.883.246
|% -6,02
|
|OZGYO
|2,57
|61.476.224
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,29
|2.025.840.580
|% 2,23
|
|SISE
|6,48
|1.260.952.455
|% -0,15
|
|GARAN
|8,20
|923.445.589
|% -1,44
|
|PETKM
|4,37
|901.675.936
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,38
|765.409.964
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,29
|2.025.840.580
|% 2,23
|
|PETKM
|4,37
|901.675.936
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,91
|388.781.061
|% 1,60
|
|SISE
|6,48
|1.260.952.455
|% -0,15
|
|TRKCM
|4,38
|765.409.964
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5969
|8,6400
|% 0,21
|
|Frank
|7,2672
|7,3109
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,91
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,50
|
|Tam
|2.655
|2.666
|14,90
|
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,30
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,52
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|0,09
|