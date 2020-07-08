ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 15:35
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857000
BIST
15:29119.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 63,65
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:296,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:297,7506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:29398,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,07
|Açılış
|: 398,04
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.284.627
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.083.285
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.180.808
|% 9,98
|
|BURCE
|11,15
|12.370.738
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|9.827.708
|% -9,92
|
|SONME
|8,65
|18.638.693
|% -6,49
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|81.551.216
|% -5,88
|
|OZGYO
|2,56
|64.732.723
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,28
|2.115.645.541
|% 1,79
|
|SISE
|6,43
|1.303.279.076
|% -0,92
|
|GARAN
|8,19
|999.073.015
|% -1,56
|
|PETKM
|4,36
|922.030.283
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,38
|783.629.265
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,28
|2.115.645.541
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,26
|701.747.495
|% 2,19
|
|IHLGM
|1,90
|413.163.490
|% 1,06
|
|PETKM
|4,36
|922.030.283
|% -1,36
|
|SISE
|6,43
|1.303.279.076
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5922
|8,6353
|% 0,16
|
|Frank
|7,2644
|7,3082
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|8,74
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,30
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,70
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,20
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,19
|