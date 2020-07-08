ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 15:37
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 (6 aylık) - Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857001
BIST
15:26119.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 58,66
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:266,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:267,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:26398,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,17
|Açılış
|: 398,32
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.258.779
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.083.285
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.180.808
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.357.427
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,73
|9.813.584
|% -8,98
|
|SONME
|8,65
|18.623.908
|% -6,49
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|81.529.146
|% -5,95
|
|OZGYO
|2,55
|64.658.466
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,29
|2.115.170.745
|% 2,23
|
|SISE
|6,43
|1.302.325.470
|% -0,92
|
|GARAN
|8,19
|997.788.329
|% -1,56
|
|PETKM
|4,37
|919.037.101
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,37
|782.990.388
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,29
|2.115.170.745
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,90
|411.896.612
|% 1,06
|
|KRDMD
|3,27
|684.116.157
|% 2,51
|
|PETKM
|4,37
|919.037.101
|% -1,13
|
|SISE
|6,43
|1.302.325.470
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5901
|8,6332
|% 0,14
|
|Frank
|7,2628
|7,3066
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.598
|13,80
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,20
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,90
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|